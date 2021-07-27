КНДР і Південна Корея відновлюють канали зв'язку

Вони не працювали з минулого року.

Південна Корея та КНДР відновлюють лінії зв'язку, розірвані рік тому на тлі погіршення відносин. Про це пише Reuters з посиланням на адміністрацію південнокорейського президента.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін обмінялися декількома листами за період із квітня.

Державне інформаційне агентство КНДР KCNA також повідомило про відновлення міжкорейських каналів зв'язку згідно із домовленностями глав держав.

"Два лідери вивчали спосіб відновити відносини шляхом обміну листами та домовилися відновити відключені гар'ячі лінії в якості першого кроку в цьому процесі. Вони також домовилися відновити довіру якнайшвидше та знову сприяти прогресу у відносинах", – йдеться у заяві прессекретаря президента Південної Кореї.

Напруженість у відносинах між двома корейськими державами помітно посилилася після провалу саміту між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом у лютому 2019 року. Відтоді переговори між США та Північної Кореї про згортання атомної програми КНДР зайшли в глухий кут.

КНДР вимкнула канали зв'язку в червні 2020 року. Після цього було підірвано спільний офіс зв'язку в прикордонному місті Кесон, створений у 2018 році для поліпшення відносин.

Пхеньян також обурився тим, що з території Південної Кореї на повітряних кулях переправляли агітки, де мовилося про порушення прав людини в КДНР.

У 2020 КНДР навіть погрожувала своїй південній сусідці військовими діями, однак потім відмовилася від такої ідеї.