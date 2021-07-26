​Португалія відкрила кордони для українців

Про умови в’їзду можна дізнатися з інтерактивної мапи на сайті МЗС.

Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради Європейського Союзу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Перед купівлею квитків перевіряйте всі умови в’їзду до країн на нашій інтерактивній мапі", - написав він у Twitter.

Вимог до в’їзду Кулеба не уточнив.

Згідно з інформацією на сайті, влада Португалії з 23 липня дозволила тимчасово в’їжджати громадянам України. Дозвіл діятиме до 8 серпня, але рішення можуть переглянути в будь-який момент.

Водночас залишатиметься чинною вимога про надання результатів ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до подання документа, або результату тесту на антитіла, зробленого не більше ніж за 48 годин до подання довідки.

Також приїхати до Португалії можна з будь-якою метою мандрівникам, які мають дійсний європейський (виданий у будь-якій країні ЄС) "ковід-сертифікат" (у паперовому або в електронному форматі).

Також дозволено в'їзд українцям на Мадейру та на Азорські острови.

Нагадаємо, у червні Лісабон посилив карантин через поширення штаму ковіду "Дельта". Таке рішення ухвалили лише через два місяці після початку ослаблення обмежень у Португалії.