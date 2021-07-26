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В Японії таблетки від коронавірусу почали випробовувати на людях

Розробники стверджують, що препарат нейтралізує вірус за п'ять днів після першого вживання.

В Японії таблетки від коронавірусу почали випробовувати на людях
Фото: EPA/UPG

Японська фармацевтична компанія Shionogi початку випробування ліків від коронавірусу на людях.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Представники фірми розповіли, що триває розробка таблеток, які потрібно буде приймати раз на день.

Як заявив керівник Shionogi Ісао Тесірогі, препарат нейтралізує вірус за п'ять днів після першого вживання.

Випробування триватимуть до наступного року. У них беруть участь до ста японців. Якщо тестування завершаться успішно, компанія розраховує почати співпрацю з великими міжнародними корпораціями.

Нагадаємо, у 2018-му компанія Shionogi заявила про створення препарату, який вбиває вірус грипу протягом доби.

Днями міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні може з'явитися інноваційний препарат від коронавірусу американського виробництва. Це пігулки, які нині перебувають на третьому етапі клінічних досліджень.

Україна зарезервувала 300 тисяч доз, але гроші поки не вносяться. Очікується, що цей препарат матиме специфічну дію саме на коронавірус.

Міністр не озвучив назву препарату, однак відомо, що про випробування таблеток від ковіду повідомляла компанія Pfizer.

Ймовірну ефективність цих таблеток за перших симптомів коронавірусу підтвердили доклінічні випробування. У компанії розраховують, що експериментальний препарат буде випущений до кінця 2021 року.

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