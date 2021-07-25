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Медалістам Олімпіади-2020 дозволили знімати маски на подіумі

Лише на пів хвилини ми зможемо побачити обличчя спортсменів.

Медалістам Олімпіади-2020 дозволили знімати маски на подіумі
Фото: EPA/UPG

На Олімпійських іграх-2020 спортсмени, персонал і представники засобів масової інформації повинні носити маски на всіх об'єктах і подіях, включаючи церемонії нагородження, повідомляє reuters.com.

Заходи запроваджено через пандемію коронавірусу.

"Це неприємно, але необхідно", - сказав офіційний представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс.

"Це важливо для спорту, для всіх учасників і для наших японських друзів, і це стане сильним сигналом", - зазначив Адамс.

Однак для медалістів усе ж зробили послаблення - їм дозволено знімати маски на подіумі на 30 секунд для можливості сфотографуватися.

Олімпіада в Токіо проходить в основному без глядачів, оскільки в останні тижні в столиці Японії спостерігається зростання випадків захворювання на COVID-19.

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