Зеленський – Білодід: твоє олімпійське золото ще попереду

Президент України Володимир Зеленський привітав дзюдоїстку Дар’ю Білодід зі здобуттям бронзовою олімпійською медаллю.

“Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях! Пишаємося наполегливістю Дар'ї!" – написав він у Твіттері.

Твоє олімпійське “золото” – ще попереду, додав Зеленський.

Вітаю Дар’ю Білодід зі здобуттям бронзової медалі на #Олімпійських іграх @Tokyo2020! Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях! Пишаємося наполегливістю Дар'ї! Твоє олімпійське «золото» ще попереду! pic.twitter.com/vdlzSRO2Eq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2021

Нагадаємо, Дар'я Білодід завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 у Токіо з дзюдо (вагова категорія до 48 кг).

23 липня у Токіо почалася церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор.

Найочікуваніші спортивні змагання мали відбутися ще минулого року, але через пандемію коронавірусу Міжнародний олімпійський комітет був змушений їх відкласти. Цього року Ігри з великою кількістю обмежень усе-таки проведуть, вони триватимуть до 8 серпня.

У Токіо близько 11 тисяч атлетів змагатимуться у 33 видах спорту і розіграють 339 комплектів медалей.

Україну на найголовнішому старті планети представлятимуть півтори сотні олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

На попередній Олімпіаді в Ріо збірна України завоювала дві золоті медалі, п'ять срібних і чотири бронзові.