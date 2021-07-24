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Зеленський – Білодід: твоє олімпійське золото ще попереду

Президент привітав дзюдоїстку з бронзовою медаллю.

Президент України Володимир Зеленський привітав дзюдоїстку Дар’ю Білодід зі здобуттям бронзовою олімпійською медаллю.

“Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях! Пишаємося наполегливістю Дар'ї!" – написав він у Твіттері.

Твоє олімпійське “золото” – ще попереду, додав Зеленський.

Нагадаємо, Дар'я Білодід завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 у Токіо з дзюдо (вагова категорія до 48 кг).

23 липня у Токіо почалася церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор.

Найочікуваніші спортивні змагання мали відбутися ще минулого року, але через пандемію коронавірусу Міжнародний олімпійський комітет був змушений їх відкласти. Цього року Ігри з великою кількістю обмежень усе-таки проведуть, вони триватимуть до 8 серпня.

У Токіо близько 11 тисяч атлетів змагатимуться у 33 видах спорту і розіграють 339 комплектів медалей.

Україну на найголовнішому старті планети представлятимуть півтори сотні олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

На попередній Олімпіаді в Ріо збірна України завоювала дві золоті медалі, п'ять срібних і чотири бронзові.

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