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За день до відкриття Олімпіади-2020 в Токіо зафіксовано рекордну цього року кількість інфікованих COVID-19

Олімпіаду можуть скасувати.

За день до відкриття Олімпіади-2020 в Токіо зафіксовано рекордну цього року кількість інфікованих COVID-19
Фото: Outlook India

За день до церемонії відкриття Олімпійських ігор-2020 у столиці Японії зафіксовано рекордна в цьому році кількість нових заражень коронавірусом, повідомляє kyodonews.net.

22 липня в Токіо сталося 1 979 випадків зараження. За інформацією експертів в області охорони здоров'я, в серпні число заражень може досягти 2600 чоловік в день.

Додамо, що в четвер оргкомітет Токійських ігр повідомив про 12 нових позитивних заражених COVID-19, пов'язаних з Олімпійськими іграми, причому два з них були виявлені у закордонних спортсменів, які проживають в Олімпійському селищі.

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