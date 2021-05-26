Офіційний партнер Олімпіади-2020 закликав скасувати Ігри

Офіційний партнер Олімпійських ігор-2020 в Токіо газета Asahi Shimbun закликала уряд Японії скасувати змагання. Видання звернулося безпосередньо до прем'єр-міністра країни Йосіхіде Суги.

"Ми не можемо вважати раціональним проведення Олімпійських ігор у місті цього літа.

Недовіра і негативна реакція на безрозсудний національний уряд, уряд Токіо і учасників Олімпійських ігор - не що інше, як ескалація. Ми вимагаємо, щоб прем'єр-міністр Суга спокійно оцінив обставини і прийняв рішення про скасування літнього заходу", - йдеться в заяві.

Серед головних аргументів газетярі називають здоров'я людей, пропуск тестових змагань, а також обмеження пересування спортсменів по олімпійському селу.

"Першочерговим завданням має стати підтримка базової структури, яка захищає життя, здоров'я і засоби для існування громадян. Олімпійським іграм ніколи не можна дозволяти створювати ситуацію, яка загрожує цій структурі.

Наші найбільші побоювання пов'язані з впливом Ігор на здоров'я громадян. Немає ніякої гарантії, що в найближчі дні інфекція буде взята під контроль. Насправді поява різновидів COVID-19 зробила ситуацію ще більш тривожною", - зазначено в заяві.

"Незважаючи на те, що масові щеплення почалися, найближчим часом Японія, безумовно, не отримає колективний імунітет.

На цьому тлі в Японію приїдуть більш ніж 90 000 спортсменів і олімпійський персонал. І навіть якщо на Іграх не буде глядачів, якщо додати волонтерів, їх збереться набагато більше від сотні тисяч людей.

Усі ці люди поїдуть додому, коли Ігри закінчаться. Не можна скидати з рахунків можливість того, що після того, як вірусоносії з усього світу зберуться в Японії, вірус пошириться по всьому світу", - побоюються в "Асахі Сімбун".

Ігри в Токіо повинні пройти з 23 липня по 8 серпня.