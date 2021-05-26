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Смертність від ковіду в Україні вдвічі менша від пікової, але лишається високою, - НАН

В Академії наук вважають, що скорочення числа нових летальних випадків може бути ще стрімкішим, ніж це випливає з темпів оприлюднення даних. 

В Україні смертність від коронавірусу знизилася більш ніж удвічі порівняно з піком, що був на початку квітня 2021 року. Втім вона все ще залишається високою, йдеться у звіті Національної академії наук України

У НАН зазначають, що число нових випадків захворювання також знижується на тлі скорочення обсягів тестування. Але знизилася і позитивність зразків - до 13,5% за останній тиждень против 15,4% тиждень тому.

"Скорочення числа нових летальних випадків може бути ще стрімкішим, ніж це випливає з темпів оприлюднення даних", - йдеться у звіті. 

Водночас зросла спостережувана летальність (частка летальних випадків серед нових хворих, зведена до дати реєстрації хвороби) на тлі підвищення частки хворих похилого віку. 

"Її величина за тиждень w15 становила 2,8%, а за тижні w16–w18 – 2,9%, хоча дані за тиждень w18, що завершився 9 травня 2021 року, слід вважати суттєво неповними. На рис.7, де застосовано згладжене 7-денне зваження, помітно навіть локальне зростання суттєво вище 3%, що може бути початком нової тенденції. Але, оскільки йдеться про дані, не скориговані на вікову структуру хворих, то це не обов’язково дає підстави для занепокоєння", - зазначили в НАН.

Тимчасовим фактором, що міг призвести до зростання спостережуваної летальності, є скорочений робочий тиждень, за час якого хворих могли фіксувати менш пріоритетно.

За останню добу в Україні від наслідків ковіду померло 208 осіб. 

Нагадаємо, 21 квітня в НАН повідомили, що смертність від коронавірусу перебуває в завершальній фазі плато, її зменшення очікується найближчими днями.

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