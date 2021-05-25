У мережі з'явився фрагмент розмови білоруського диспетчера з пілотом Ryanair
У мережі з'явився фрагмент розмови білоруського диспетчера з пілотом Ryanair
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"
Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"
Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»
Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
​Лукашенко обмежив свободу преси та масових заходів у Білорусі
​Лукашенко обмежив свободу преси та масових заходів у Білорусі
Плацкартний квиток для Лукашенка
Плацкартний квиток для Лукашенка
В елітних селищах під Києвом розпочався аудит держдач, ЗМІ оприлюднили список "кандидатів на виселення"
В елітних селищах під Києвом розпочався аудит держдач, ЗМІ оприлюднили список "кандидатів на виселення"
Нардепа Шевченка виключили з фракції "Слуга народу" після схвалення дій режиму Лукашенка
Нардепа Шевченка виключили з фракції "Слуга народу" після схвалення дій режиму Лукашенка
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні виявили 2 608 нових випадків ковіду, одужало 17 504 особи

249 пацієнтів померли від ускладнень.

За добу в Україні виявили 2 608 нових випадків ковіду, одужало 17 504 особи
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксовано 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 854 осіб. 249 пацієнтів померли від ускладнень. Одужало 17 504 осіб.

Методом ПЛР за добу протестовано 23 440 осіб, методом ІФА – 12 650 осіб, експрес-тестами – 16 189 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 186 463 особи; одужало – 1 975 064. Від ускладнень захворюванння померли 49 685 людей. Всього було проведено 10 045 897 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях. 

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, в Офісі президента раніше зазначили, що в Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірус, дев'ятий тиждень поспіль усі епідемічні показники покращуються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також