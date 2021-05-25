За добу в Україні виявили 2 608 нових випадків ковіду, одужало 17 504 особи

За минулу добу в Україні зафіксовано 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 854 осіб. 249 пацієнтів померли від ускладнень. Одужало 17 504 осіб.

Методом ПЛР за добу протестовано 23 440 осіб, методом ІФА – 12 650 осіб, експрес-тестами – 16 189 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 186 463 особи; одужало – 1 975 064. Від ускладнень захворюванння померли 49 685 людей. Всього було проведено 10 045 897 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, в Офісі президента раніше зазначили, що в Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірус, дев'ятий тиждень поспіль усі епідемічні показники покращуються.