Міністр освіти оцінив ймовірність дистанційного навчання з 1 вересня

Шкарлет вважає, що потрібно навчитися жити в умовах пандемії.

Міністр освіти України Сергій Шкарлет вважає, що ймовірність переходу на дистанційне навчання з 1 вересня залежить від дисципліни українців. За його словами, потрібно просто навчитися жити в умовах пандемії.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Шкарлет сподівається, що вакцинація дасть колективний імунітет. Також він розповів, що є базова позиція міністерства про те, що дитячі садки, спеціальні установи і 1-4 класи в обов'язковому порядку повинні вчитися очно.

"З вересня навряд чи ми підемо (на "дистанційку", - ред.), тому що я сподіваюся, що погода нам дасть ще теплої пори року", - сказав він.

За його словами, перед опалювальним сезоном, це десь кінець жовтня, погода, як правило, псується, тоді є загальні респіраторні захворювання, пов'язані з переохолодженням.

Також він нагадав про платформу "Всеукраїнська школа онлайн". За його словами, крім того розроблено багато власних платформ, інновацій, які дозволяють викладачам істотно поліпшити дистанційний процес навчання.

Нагадаємо, за даними соцопитування, 70% учнів задоволені дистанційним навчанням, 84% батьків - ні. При цьому кожен третій школяр волів би вчитися онлайн і далі.