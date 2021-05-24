У ніч на понеділок, 24 травня, в Києві на Житомирській трасі вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулася з легковим авто. Внаслідок зіткнення відбулося загоряння автомобілів.

За даними столичної поліції, на місці ДТП загинули водій та пасажир легківки "Фольксваген", а також пішохід, особу якого наразі встановлюють правоохоронці. Водія великогабаритного транспортного засобу госпіталізували.

"За попередньою інформацією водій вантажівки "Даф" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "Фольксваген Пасат". Внаслідок зіткнення відбулося загоряння транспортних засобів. Водій та пасажир легковика загинули на місці, а водія великогабаритного авто медики госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі і з численними опіками. Крім цього, на проїжджій частині правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя, який ймовірно перетинав дорогу у невстановленому місці", - повідомляють у поліції.

Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Як повідомляли, 18 травня на трасі "Київ-Чоп" внаслідок потрійного ДТП загинули дві людини.