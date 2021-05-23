У Луцьку завершилася рятувальна операція зі зняття людей з оглядового колеса, що зупинилося під час роботи.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Згідно з повідомленням, о 17:11 надзвичайники завершили операцію з порятунку людей, які опинилися в пастці на оглядовому колесі, що зупинилося під час роботи. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомляли, що 23 травня о 16:00 до ДСНС надійшла інформація, що у місті Луцьк на території парку імені Лесі Українки зупинилося оглядове колесо.

На ньому застрягло 12 осіб, з них - 6 дітей. Загрози життю та здоров'ю не було.

Для зняття людей з колеса від ДСНС було залучено 14 осіб та 4 одиниці техніки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Кам'янці-Подільському через поломку оглядового колеса на висоті кількох метрів над землею застрягли сім чоловік, зокрема троє дітей віком 8-11 років.