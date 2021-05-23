Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Львівські "Карпати" будуть розформовані, - ЗМІ
Львівські "Карпати" будуть розформовані, - ЗМІ
Virgin Galactic успішно випробувала космоплан VSS Unity з людьми на борту
Virgin Galactic успішно випробувала космоплан VSS Unity з людьми на борту
Розробники закрили проєкт надзвукового пасажирського літака Aerion AS2
Розробники закрили проєкт надзвукового пасажирського літака Aerion AS2
США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво "Північного потоку-2"
США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво "Північного потоку-2"
Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова
Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова
Макрон підняв келих під український тост “Будьмо” і випив "За Україну"
Макрон підняв келих під український тост “Будьмо” і випив "За Україну"
Ніколенко: проблема з водою у Криму загострилася через його масовану мілітаризацію
Ніколенко: проблема з водою у Криму загострилася через його масовану мілітаризацію
Апеляційний суд розглянув справу Щербича, у викраденні і пограбуванні якого звинувачують Стерненка та Демчука. Що (не) відомо?
Апеляційний суд розглянув справу Щербича, у викраденні і пограбуванні якого звинувачують Стерненка та Демчука. Що (не) відомо?
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція встановила, хто підпалив авто засновника порталу dtp.kiev.ua

Чоловіку повідомили про підозру.

Київські слідчі повідомили про підозру чоловіку, який підпалив автівку Volkswagen Touareg засновника порталу dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Це - 22-річний уродженець міста Глухів, раніше не судимий. У ході обшуку слідчі вилучили з помешкання правопорушника речові докази.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодженння майна) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, подія трапилась у лютому на вулиці Гоголівській, що у Шевченківському районі столиці.

Оперативники провели комплекс розшукових дій, переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили, що в нічний час доби невідомий підійшов до автівки із заздалегідь підготовленою легкозаймистою рідиною та підпалив іномарку. Після скоєного зловмисник втік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також