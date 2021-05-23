Поліція встановила, хто підпалив авто засновника порталу dtp.kiev.ua

Київські слідчі повідомили про підозру чоловіку, який підпалив автівку Volkswagen Touareg засновника порталу dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Це - 22-річний уродженець міста Глухів, раніше не судимий. У ході обшуку слідчі вилучили з помешкання правопорушника речові докази.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодженння майна) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, подія трапилась у лютому на вулиці Гоголівській, що у Шевченківському районі столиці.

Оперативники провели комплекс розшукових дій, переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили, що в нічний час доби невідомий підійшов до автівки із заздалегідь підготовленою легкозаймистою рідиною та підпалив іномарку. Після скоєного зловмисник втік.