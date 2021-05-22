Сьогодні на Донбасі окупанти важко поранили українського бійця

З початку суботи, 22 травня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Один військовий отримав тяжке поранення.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Пісків окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій наших захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети.

В районі Причепилівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селища Південне найманці двічі здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення.

Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше у Нацгвардії повідомили, що важкопораненого на Донбасі біля Мар'їнки гвардійця доставили з Дніпра до Києва гелікоптером МІ-8.

У п'ятницю, 22 травня збройні формування РФ обстріляли позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Луганське. Внаслідок інциденту двоє військовослужбовці ЗС України отримали поранення та один - бойове травмування.