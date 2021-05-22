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Міни російських окупантів знесли у Пісках ворота, огорожу і пробили дах приватного будинку

Ворог стріляв із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру населеного пункту Піски у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Сьогодні вранці, 22 травня, російсько-окупаційні війська вчергове здійснили обстріл цивільної інфраструктури із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм”, – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту. О 06:55 у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота та пошкоджено огорожу.

Господар вибіг на вулицю, аби подивитися, що сталося і саме цим врятував собі життя – наступна міна влучила в будинок: пробила дах та здетонувала на горищі, внаслідок чого було зруйновано стелю вітальні та пошкоджено осколками інші кімнати житлового будинку.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

“Українською стороною СЦКК проведено фотофіксацію та верифікацію чергового злочину російсько-окупаційних військ проти мирного населення на українській землі. Внаслідок проведеної роботи було встановлено факти численних пошкоджень будинку та прилеглого домогосподарства по вулиці Олімпійська 7 в Пісках”, – додали в ООС.

Зазначені дії збройних формувань РФ являються грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, 20 травня підтримувані Росією збройні формування вдруге за місяць обстріляли прифронтову Мар’їнку Донецької області.

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