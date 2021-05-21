Підтримувані Росією збройні формування у травні вже двічі обстріляли прифронтову Мар’їнку Донецької області. Зокрема 20 травня окупанти обстріляли будинки мирних мешканців із гранатомета.

Фото: пресцентр ООС

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Вчора, 20 травня, о 17:20, російсько-окупаційні війська вчергове здійснили обстріл населеного пункту Мар’їнка зі станкового протитанкового гранатомету. Вогонь вівся з населеного пункту шахта Трудівська, що на околиці Донецька", - йдеться в повідомленні.

Так, внаслідок вибуху шести гранат, завдано матеріальних збитків мирним мешканцям, які проживають по вулиці Донецька, 19 та 21, а також по вулиці Москалевського, 22.

Фото: пресцентр ООС

Згідно зі зверненням до Національної поліції місцевої мешканки, внаслідок обстрілів було пошкоджено дах її приватного будинку.

"21 травня цього року офіцери спостережної групи "Мар’їнка» Української сторони СЦКК здійснили фотофіксацію та верифікацію наслідків зазначеного обстрілу. Було виявлено пошкодження вікна в одному з будинків по вул. Донецька, 19 та даху обох будинків. Також виявлено декілька вирв від вибухів гранат", - йдеться в повідомленні.

Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

У штабі ООС наголошують, що це вже другий за поточний місяць обстріл Мар’їнки. Ввечері 8 травня окупанти випустили 6 снарядів з гармати МТ-12 "Рапіра" калібру 100 мм по цьому населеному пункту.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.