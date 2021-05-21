Окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 20 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Павлополя ворог двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл із станкових протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке та Мар'їнка, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.

Неподалік селищ Шуми та Гнутове російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

Втрат серед українських захисників немає. На обстріли противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 21 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. У передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували у бік позицій українських захисників ручні та станкові протитанкові гранатомети.

Нагадаємо, протягом четверга, 20 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Під час пресконференції за підсумками двох років президентства Володимир Зеленський назвав ситуацію на Донбасі одним з найскладніших конфліктів у світі і заявив про можливість референдуму.