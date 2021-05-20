В Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА відбулися обшуки

Правоохоронці шукали табелі робочого часу, відомості нарахування виплати працівникам заробітної плати та надбавок за 2018-2020 роки.

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє офіційний портал Києва.

Зазначається, що обшуки проведені відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 травня року.

“Мета обшуку – відшукання табелів робочого часу, відомостей нарахування виплати працівникам Департаменту заробітної плати та стимулюючої виплати (надбавок) за 2018-2020 роки”, - повідомили в КМДА.

В адміністрації висловили сумнів щодо дотримання вимог підслідності цієї справи ДБР, адже найвища категорія, яку мають працівники цього департаменту – «Б», тоді як підслідність ДБР поширюється лише на працівників категорії «А».

Також у Департаменті звертають увагу на те, що питання нарахування працівникам Департаменту заробітної плати та надбавок досліджувалось під час проведення в 2021 році Держаудитслужбою ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту за 2018-2020 роки. За результатом цього аналізу порушень встановлено не було.

При цьому саме на підставі інформації, отриманої ДБР від Держаудитслужби, було отримано ухвалу про цей обшук.

Напередодні, 19 травня, слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації у справі про незаконне будівництво в центрі столиці.

Нагадаємо, що в Києві з минулого тижня відбуваються масові обшуки за численними кримінальними справами, які, на думку мерії, є спробою усунути від влади чинного мера Віталія Кличка. Детальніше про це читайте в статті "Київський плацдарм".