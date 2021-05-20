Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів

У міністерстві зауважили, що відповідна процедура здійснюється автоматично.

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло трьох російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури України.

У Мінкульті зазначили, що 11 травня 2021 року до міністерства надійшов лист СБУ щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Ігора Копилова, Ігора Петренка та Марію Миронову.

“Відповідним наказом МКІП від 19 травня 2021 Копилова Ігора Сергійовича, Петренка Ігора Петровича та Миронову Марію Андріївну було включено до переліку”, - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зауважили, що відповідна процедура здійснюється автоматично.

Таким чином, на даний момент в цьому переліку знаходиться 192 особи.

Нагадаємо, 18 травня Міністерство культури і інформаційної політики внесло 6 громадян Росії до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.