Україна внесла до "чорного списку" 6 громадян РФ за створення пропагандистського кіно

Наразі у переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, станом на 17 травня перебуває 187 осіб.

Міністерство культури і інформаційної політики внесло 6 громадян Росії до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Оновлений перелік доступний на сайті міністерства.

До переліку потрапили російські актори Олександр Зачиняєв, Валерій Карпов та Іван Соловйов, оператор Леонід Рудкевич, режисер Віра Соколова і композитор Євген Ширяєв.

Зазначається, що всі вони брали участь у створенні російської кінострічки "Пункт пропуску. Офіцерська історія" (2021 рік). Фільм озповідає історію двох молодих військовослужбовців-кримчан, які "потрапляють в полон СБУ".

Наразі у переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, станом на 17 травня перебуває 187 осіб.

Нагадаємо, раніше російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) внесли до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.