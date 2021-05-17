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У Луганській області воєнкома затримали на $1,5 тис. хабаря

Він вимагав гроші за сприяння в ухиленні від служби в армії.

У Луганській області воєнкома затримали на $1,5 тис. хабаря
Фото: mvs.gov.ua

У Луганській області затримали військового комісара, який  вимагав від місцевого жителя 1,5 тисячі доларів хабаря за допомогу в ухиленні від строкової служби.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Луганській області з колегами-правоохоронцями 15 травня затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після передачі обумовленої суми коштів", - сказано в повідомленні.

Наразі слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Краматорську, повідомили затриманому про підозру.

"Військовому комісару районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - зазначають у МВС.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Раніше на Житомирщині викрили двох посадовців поліції, які брали хабарі талонами на пальне.

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