Посли G7 привітали домовленість між урядом і наглядовою радою “Нафтогазу”

Посли країн “великої сімки” (G7) вітають досягнення згоди між урядом та наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" та закликають Україну розробити законодавство, що забезпечуватиме повну відповідність принципам ОЕСР щодо корпоративного управління.

Про це повідомили посли країн групи семи у Twitter.

“Посли G7 були раді почути сьогодні від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що уряд України досяг порозуміння з наглядовою радою НАК Нафтогаз, що дає компанії можливість рухатись далі та зберігає незалежність корпоративного управління”, - йдеться у повідомленні.

“Ми повторили наш заклик до України розробити законодавство, що забезпечуватиме повну відповідність принципам ОЕСР щодо корпоративного управління згідно із зобов’язаннями України. Ми з нетерпінням чекаємо на виконання цих зобов’язань і готові продовжувати підтримку цієї реформи”, - сказано у повідомленні.

Посли G7 були раді почути сьогодні від @Denys_Shmyhal, що уряд 🇺🇦 досяг порозуміння з наглядовою радою НАК Нафтогаз, що дає компанії можливість рухатись далі та зберігає незалежність корпоративного управління. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 14, 2021

Нагадаємо, Відповідно до корпоративних процедур НАК “Нафтогаз” з 14 травня набуває чинності припинення повноважень п’яти з шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" - Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлії Ковалів та Наталії Бойко, які оголосили про свою відстаавку 30 квітня.

За інформацією LB.ua, всі п’ять членів Наглядової ради НАК, повноваження яких були припинені, будуть знову призначені членами Наглядової ради вже на початку наступного тижня строком на 1 рік.

За інформацією співрозмовників LB.ua, вчора відбулась зустріч між представниками Наглядової ради “Нафтогазу” та очільниками уряду та Офісу президента Денисом Шмигалем та Андрієм Єрмаком. На ній членам наглядової ради було запропоновано надати умови, за яких вони залишаться на своїх посадах.

Сьогодні представники наглядової ради надали ці умови: продовження повноважень всіх членів наглядової ради на 1 рік з одночасним збереженням нинішнього складу правління НАК теж на 1 рік. Також серед умов - виключення зі складу наглядової ради Роберта Бенша.

За інформацією LB.ua, прем’єр-міністр погодивсяна ці умови. Зараз очікується рішення Офісу президента.