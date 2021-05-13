Фото: Макс Требухов

Печерський районний суд Києва почав засідання з обрання запобіжного заходу нардепові ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Він підозрюється у державні зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Підозрюваний до суду прийшов до початку засідання, суддя В'ячеслав Підпалий прийшов з двадцятихвилинним запізненням.

Прокуратура клопоче про арешт з альтернативною 300 млн 930 тис. гривень, повідомляє кореспондент LB.ua.

Народні депутати ОПЗЖ заявили, що проситимуть взяти Медведчука на поруки. Охочих поручитися за голову своєї політради депутатів – близько сорока.

Оновлено 13:41. Прокурор під час виступу заявив, що підозрюваний поставив особисті інтереси вище, ніж державні інтереси України.

Оновлено 13:25. Медведчук заявив, що не вважає, що йому вручена підозра. Він просто з нею ознайомився, але не отримав.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

На підтримку Медведчука до суду прийшли його колеги по фракції Ілля Кива та Вадим Рабінович. Біля суду також зібралися молодики спортивної зовнішності, названі Медведчуком "патріотами". Вони "охороняли" підозрюваного від активістів, які вигукували гасла зі звинуваченнями Медведчука у державній зраді. Крім того, вони перешкоджали журналістам потрапити до залу суду, доки туди не прийшов Медведчук.

У багатьох ЗМІ виникли складнощі з потраплянням до судового залу. О 13:00 канцелярія суду зачинилась на обідню перервуі, і ті, хто не встиг подати заяви, не можуть потрапити на засідання.

Фото: Макс Требухов

Перед початком засідання "молодики" Медведчука перекрили тротуар і рух дорогою. Кива в залі суду тим часом обурювався дільністю журналістів і просив "не перешкоджати його депутатській діяльності".

Фото: Макс Требухов

Рабінович обурився, що "всіх наших журналістів" не пустили до зали суду. Судячи з мікрофонів на столі підозрюваного, пустили "Україну 24" і UNN, але адвокат Медведчука попросив поставити їх далі від них, посилаючись на "адвокатську таємницю".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Медведчуку та його колезі Тарасу Козаку інкримінують поки що три епізоди. Перший – замах на розкрадання українських природних ресурсів у Криму. Після окупації Криму Медведчук перереєстрував пов'язану із ним компанію "Нові проекти" як російську. Ця компанія мала дозвіл на на видобуток корисних копалин з нафтогазової ділянки "Глибока", що розташована на півострові. Перереєстрація дозволяла сплачувати податки окупантам, а не Україні.

Другий і третій епізоди – сприяння створенню російської агентурної мережі та передачу спецслужбі РФ секретної інформації про прихований підрозділ ЗСУ. Слідство вважає, що Медведчук "злив" дані про особовий склад і підготовку прихованого підрозділу ЗСУ Козаку, який перебував у Росії. Ймовірно, це було зроблено з метою передачі даних російським спецслужбам.

Нагадаємо, що 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри нардепам Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів (порушення норм та правил війни). Тим часом у будинку Медведчука і його офісах пройшли обшуки. За даними ЗМІ, охоронці нардепа не дали слідчим вручити йому підозру і запевняли, що його немає. Згодом Медведчук заявив, що його справді у той день не було – він з дружиною нібито перебував у сусідній області.

На брифінгу голова СБУ Іван Баканов заявляа, що нардеп Козак зараз перебуває у Росії, а Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до генпрокуратури. Йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.