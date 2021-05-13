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ДФС прийшла з обшуками в приміщення КП "Київпастранс" і підрядного комерційного підприємства

Слідчі дії проводять у справі про привласнення коштів, виділених на реконструкцію трамвайної лінії в Деснянському районі.

ДФС прийшла з обшуками в приміщення КП "Київпастранс" і підрядного комерційного підприємства
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Державна фіскальна служба України в рамках розслідування у справі про привласнення коштів, виділених на реконструкцію трамвайної лінії в Деснянському районі Києва, здійснює обшуки в приміщеннях КП "Київпастранс" і підрядного комерційного підприємства.

Про це інформує пресслужба ДФС.

"За версією слідства, посадовці КП "Київпастранс" та підрядного комерційного підприємства, використовуючи суб'єкти господарської діяльності з ознаками ризикованості та транзитності, у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, виділених на реконструкцію трамвайної лінії в Деснянському районі м. Києва. Крім того, посадові особи підрядного комерційного підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах", - сказано в повідомленні.

У приміщеннях КП "Київпастранс" і підрядного комерційного підприємства відбуваються обшуки з метою виявлення первинної фінансово-господарської документації, яка може свідчити про правопорушення.

“Метрополітен є стратегічним активом для міста Київ. Будь-які спроби нажитися на його будівництві є неприпустимими і отримають відповідну реакцію компетентних органів”, - зазначив Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

За матеріалами ГУ ДФС у м. Києві Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 5 ст. 191 (ухилення від сплати податків, зборів, які призвели до фактичного ненадходження до бюджетів або державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) КК України.

Нагадаємо, що обшуки відбулися у "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Киїавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин" та "Київміськсвітлі". Київська прокуратура сьогодні повідомила, що депутати Київміськради спільно з екснардепом 7-8 скликань нібито займалися "кришуванням" нелегальної торгівлі у підземних переходах.

За даними Київської міської прокуратури, про підозру оголошено 11 особам.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки в столичної влади тиском, пов'язаним із запровадженням виконкомів.

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