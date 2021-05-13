Депутатів Київміськради викрили на "кришуванні" МАФів, - прокуратура

Щомісяця вони отримують від 5 до 7 млн гривень доходу від оренди нелегальних торгових точок у підземних переходах.

Київська міська прокуратура спільно зі Службою Безпеки в Києві та Київській області провели обшуки в учасників злочинної групи, які спільно з службовими особами КМДА займалися "кришуванням" нелегальної торгівлі у підземних переходах.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, близько 20 учасників угрупування, у тому числі, колишній народний депутат, а також чинні та ексдепутати Київської міської ради, щомісяця отримують від 5 до 7 мільйонів гривень доходу від оренди нелегальних торгових точок у підземних пішохідних переходах станцій метро у Шевченківському, Солом’янському, Печерському та Голосіївському районах Києва.

Прокуратурою встановлено, що, починаючи з 2012 року КМДА передала у користування "інвесторам" 228 підземних переходів на умовах, що приватні фірми самостійно ремонтуватимуть, прибиратимуть та боротимуться зі стихійною торгівлею. При цьому можна було безконтрольно встановлювати торгові точки в підземних переходах у будь-якій кількості, без обмежень.

Одним із таких інвесторів у 2012 році став депутат Київради, голова однієї з постійних комісій, який контролював значну кількість посередників, що здавали ці торгові площі в суборенду. При цьому, жоден з інвесторів не дотримувався своїх зобов'язань: не ремонтував переходи і не покращував їх технічний стан, займаючись лише організацією торгівлі. У 2016 році Верховний суд України визнав незаконними майже всі вказані інвестиційні договори як такі, що є "уявними та спрямованими на приховування угод по оренді об'єктів комунального майна".

Однак, за даними слідства, учасники злочинної групи досі вимагають гроші від підприємців.

"Згідно розподілених ролей, учасники злочинної групи, систематично кожного місяця збирали платню з «орендаторів» та забезпечували їхню діяльність шляхом незаконного підключення до електромереж комунальних підприємств, за що підприємці їм сплачували окремо. Розмір щомісячної платні з однієї торгівельної точки тільки за оренду приміщень становила від 10 до 15 тис. гривень. За даними слідства, лобіює питання стосовно заборони демонтажу МАФів, які знаходяться в підземних переходах, колишній народний депутат України 7-го і 8-го скликань. Також останній використовує корупційні зв’язки для усунення перешкод у здійсненні незаконної діяльності вищевказаної злочинної групи, за що регулярно отримує грошові кошти від членів зазначеного угруповання", - заявили у прокуратурі..

Зазначається, що 12 травня було проведено 14 одночасних обшуків, у тому числі за місцями проживання депутата Київської міськради, який організував і контролював вказану злочинну схему; колишнього народного депутата України 7-го і 8-го скликань, який сприяв незаконній діяльності злочинної групи; одного з керівників Федерації боксу України, який є довіреною особою екснародного депутата.

Під час обшуків вилучено документи, чорнові записи, а також грошові кошти у сумі близько 350 тис. доларів США, з яких 250 тис. – у колишнього народного обранця. Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України. Слідчі дії тривають.

В прокуратурі також додали, що також 12 травня у підземних переходах станцій метро "Либідська" та "Арсенальна" розпочався масовий демонтаж МАФів.

Нагадаємо, протягом 11-12 травня правоохоронні органи влаштували цілий ряд обшуків у структурах КМДА. Слідчі дії відбувалися в "Київзеленбуді", "Спецжитлофонді", "Київавтодорі", "Київміськсвітлі", Департаменті земельних ресурсів та Департаменті соціальної політики. Обшукали також підрядника будівництва Подільського мосту.