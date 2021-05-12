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Київський метрополітен переведе частину працівників на чотириденний робочий тиждень через брак коштів

Запланований пасажиропотік у 2021 році очікується у 295.4 млн. 

Київський метрополітен через два місяця планує перевести офісних працівників на чотириденний робочий тиждень через брак коштів на зарплату. Про це LB.ua стало відомо з розпорядження, яке надіслали працівникам метро.

Запланований пасажиропотік у 2021 році очікується у 295.4 млн, в той час як у 2019 році він склав 495.3 млн. пасажирів, що і є основною причиною скорочення.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

На чотириденний робочий тиждень планується перевести наступні штатні одиниці: керівники, радники всіх рівнів підприємства та їхні помічники, уповноважений з антикорупційної діяльності, референт, головний фахівець з публічних закупівель, старші ревізори, інспектори, інструктори, техніки, фахівці з інформаційної безпеки, цивільного захисту, мобілізаційної роботи, аналітик з комунікацій, старший коректор, експедитори, методисти, товарознавець, організатор культурно-дозвільної діяльності, оператор копіювальних та розмножувальних машин.

Нагадаємо, що під час весняного локдауну метрополітен працював тільки за спецперепустками – скористатися ним могли тільки працівники підприємств критичної інфраструктури. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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