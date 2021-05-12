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Поліція прийшла з обшуком до забудовника "Спецжитлофонд"

Справа стосується заволодіння 10 млн гривень.

Поліція прийшла з обшуком до забудовника "Спецжитлофонд"
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Київське управління Департаменту стратегічних розслідувань влаштувало обшуки в офісі комунального підприємства "Спецжитлофонд" та приміщеннях його підрядників.

Про це повідомляється на сайті Київської міської прокуратури.

Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження за фактом заволодіння понад 10,5 млн гривень.

Прокуратура повідомила, що впродовж 2018-2020 років між КП "Спецжитлофонд" та підрядним підприємством було укладено низку договорів підряду на виконання будівельних робіт. Внаслідок змови між підрядником та службовими особами комунального підприємства було підписано акти прийому виконаних будівельних робіт, які були не були виконані в повному обсязі та належній якості.

Щоб знайти докази цього злочину, слідчі 12 травня влаштували обшуки.

"Спецжитлофонд" є великим київським забудовником. За даними профільного сайту LUN, з 2010 року "Спецжитлофонд" побудував 18 будинків, ще шість - знаходяться на стадії будівництва.

Підприємство створене рішенням Київської міської ради від 1 березня 2001 року та підпорядковується Департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, що 11 травня обшуки відбулися в іншому комунальному підприємстві Києва - "Київзеленбуді".

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