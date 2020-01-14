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Бывшему директору "Спецжитлофонда" объявили подозрение

По версии следствия, его действия нанесли ущерб почти в 6 млн грн. 

Бывшему директору "Спецжитлофонда" объявили подозрение
Киев, Подвысоцкого 4В
Фото: realt.ua

Бывшему директору киевского коммунального предприятия "Спецжитлофонд" объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, его действия нанесли ущерб громаде Киева в размере 5,9 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ

"Как установило следствие, бывший руководитель коммунального предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, продал в 2015 году имущественные права на 20 квартир в новостройке на Печерске, заказчиком которой был "Спецжитлофонд", по существенно сниженным ценам. В результате чего громада Киева недополучила 5,9 млн гривен, что установлено судебно-экономическими экспертизами", – уточнили в Бюро. 

Расследование этих фактов ведется с марта 2018. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. В НАБУ не назвали имя подозреваемого экс-директора, однако "Спецжитлофондом" со 2 января 2015 по 9 марта 2016 руководил Константин Федотов. С 22 марта 2016 он занимал должность директора Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА, но был уволен в октябре 2019 года по решению Виталия Кличко. Увольнение объяснили дисциплинарным проступком.

У застройщика "Спецжитлофонд" в Печерском районе был один проект - на улице Подвысоцкого, 4в, недалеко от станции метров "Дружбы народов".

Напомним, Константина Федотова называли креатурой миллиардера Леонида Юрушева. Последнему принадлежит ООО “БФ Завод” и компания “Ярославов Вал”, в которых ранее Федотов занимал руководящие посты. 

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