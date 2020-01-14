"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуируют (обновлено)
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуируют (обновлено)
Гончаренко заявил об открытии уголовного производства в отношении Трубы
Гончаренко заявил об открытии уголовного производства в отношении Трубы
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Для военнослужащих-контрактников не достроили 102 казармы из запланированных 184
Для военнослужащих-контрактников не достроили 102 казармы из запланированных 184
Казус Филарета
Казус Филарета
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
Украина знала, что самолет МАУ был сбит, но избегала резкой критики Ирана, - The Washington Post
Украина знала, что самолет МАУ был сбит, но избегала резкой критики Ирана, - The Washington Post
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве из-за прорыва тепломагистрали возле Ocean Plaza госпитализировали семерых пострадавших

Всего травмы получили десять человек. 

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В результате прорыва магистральной линии горячего водоснабжения на улице Антоновича и частичного затопления ТРЦ Ocean Plaza пострадали десять человек, семерых из них госпитализировали.

Об этом со ссылкой на данные службы 103 сообщили на странице ГУ ГосЧС в Киеве в Facebook. Спасатели также эвакуировали семерых пассажиров из маршрутки №825, которая провалилась в яму на дороге, и троллейбуса, оказавшегося в паровом занавесе.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Ocean Plaza горячая вода затопила нулевой этаж, где расположен магазин "Ашан", и первый этаж.

"Всех работников и посетителей магазина "Ашан" и ТРЦ Ocean Plaza вывели на безопасное расстояние. Спасатели на руках вынесли из здания шестерых", – добавили в ГосЧС.

Напомним, замглавы КГГА Петр Пантелеев на брифинге после ЧП сообщил, что теплосеть, в которой произошел прорыв, не считалась аварийной и недавно прошла все проверки. Причиной прорыва он назвал гидравлические испытания. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также