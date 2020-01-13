Институт нацпамяти требует снести "Легендарную тачанку" в Каховке

Институт национальной памяти в рамках закона о декоммунизации требует снести в Каховке в Херсонской области монументы "Легендарная тачанка" и "Девушка в шинели".

В мэрии Каховки с таким решением не согласны. 16 января мэр города Андрей Дяченко собирает внеочередную сессию, чтобы "защитить дальнейшую судьбу памятника".

"Даже не так. Судьбу не просто памятника, а символа города. 100% уверен, большинство каховчан встанут против декоммунизации Тачанки. Как мэр, также буду бороться за ее сохранение до последнего", - написал Дяченко в фейсбуке и опубликовал копии писем Института нацпамяти.

"Снос Тачанки - требование нового руководителя Института национальной памяти, назначенного действующим президентом Зеленским и партией "Слуга народа". Поэтому параллельно я готовлю обращение к президенту, губернатору Юрию Гусеву и нардепу Владимиру Иванову", - добавил мэр.

В письме мэрии Каховки Институт национальной памяти аргументирует демонтаж монументов тем, что "Тачанка" и "Девушка в шинели" были установлены "с целью героизации Красной Армии на Каховском плацдарме в ходе советско-украинской войны и становления советской власти в Украине". Также в документе указано, что монументы символизируют тоталитарный режим.

Бронзовая "Легендарная тачанка" была установлена в Каховке в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции. Памятник в разобранном виде доставили в город из Ленинграда (сейчас Санкт-Петербург). Он посвящен боям в годы Гражданской войны.

Авторский коллектив, который работал над памятником, консультировал легендарный в советское время и участник Гражданской войны Семен Буденный.

С 1983 года "Тачанка" в Каховке имеет статус памятника истории местного значения. Как "Девушка в шинели" - памятник в Каховке, посвященный участникам Великой украинской войны, "Тачанка" считается одной из неофициальных визитных карточек города.