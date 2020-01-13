С 16 января вся реклама в СМИ Украины должна выходить на государственном языке

В Украине с 16 января 2020 года вся реклама на телевидении, радио и в печатных изданиях должна выходить только на украинском языке.

Это обусловлено вступлением в силу ст. 32 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", говорится на сайте Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"В то же время телерадиоорганизации иностранного вещания и те, которые ведут вещание на одном или нескольких официальных языках Евросоюза, вместе с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС", – уточнили в Нацсовете.

В печатных СМИ, издаваемых на языке ЕС, можно размещать рекламу на языке издания.

Отмечается, что этот закон внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установил, что за нарушение требований ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно использования украинского в сфере рекламы устанавливается штраф от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов граждан (3400-5100 гривен) или предупреждение, если это произошло впервые.

Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу Закон № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Среди прочего, он обязал владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей ряд должностных лиц, в том числе президента, председателя Верховной Рады и его заместителей, премьер-министра и нардепов.