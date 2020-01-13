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Госпогранслужба заявила об уменьшении загруженности на границе с ЕС

Во время праздников на западном участке границы был существенно увеличен пассажиро-транспортный поток.

Госпогранслужба заявила об уменьшении загруженности на границе с ЕС
Фото: dpsu.gov.ua

В Государственной пограничной службе отметили, что загруженность пунктов пропуска на границе со странами ЕС существенно уменьшилась. Об этом сообщил пресс-центр Кабмина.

"В последние дни в пунктах пропуска на западном участке границы фиксировалось прогнозируемое увеличение пассажиро-транспортного потока. Это связано с тем, что после завершения новогодних и рождественских праздников на выезд из Украины в страны Европейского Союза возвращаются соотечественники, которые там временно проживают или учатся", - сказано в сообщении. 

По состоянию на сегодня, 13 января, практически все пункты пропуска разгружены.

Чтобы разгрузить пункты пропуска было увеличено количество пограничных нарядов, усиленно режимные мероприятия в пунктах пропуска, постоянно происходил обмен информацией и взаимодействие с сопредельными странами, которые в том числе открывали дополнительные полосы движения.

Напомним, в конце декабря в Одесской области пограничники прекратили незаконную переправку граждан Турции в Украину. Конечной целью граждан Турции было незаконно попасть в страны Западной Европы.

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