Для военнослужащих-контрактников не достроили 102 казармы из запланированных 184

В Министерстве обороны продолжается проверка строительства объектов жилищно-казарменного фонда в течение 2017-2019 годов на наличие фактов коррупционных и других нарушений, а также ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами, привлеченными к этой работе.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Отмечается, что в указанный период планировалось построить и ввести в эксплуатацию 184 казармы улучшенной планировки, из которых: в 2018 году - 91 и в 2019 году - 93 объекта.

"Однако, по имеющейся на конец прошлого года информации, были построены и введены в эксплуатацию 82 казармы. Таким образом, 102 объекта - не достроены. Проведенный предварительный анализ дает основания утверждать, что во время строительства упомянутых жилых комплексов могли иметь место различные коррупционные схемы и злоупотребления со стороны должностных лиц, в том числе в сфере публичных закупок", - сообщили в Минобороны.

Речь идет о нарушении законодательства в части, касающейся незаконного определения победителями торгов организаций, чьи ценовые предложения не отвечали требованиям и должны быть отклонены.

"Кроме того, установлены факты необоснованного увеличения ожидаемой стоимости закупок и строительства, необоснованного расторжения договоров (или не принятие решений о прекращении их действия), перенос сроков выполнения работ на 2019 и 2020 годы, что в свою очередь привело к увеличению стоимости выполненных строительных работ", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что в течение 2017 - 2019 лет стоимость одной казармы неоднократно увеличивалась и по состоянию на сейчас вдвое превышает изначально установленную стоимость одного такого объекта строительства.

"В таких действиях усматривается наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного Кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положение"", - говорится в сообщении.

Напомним, Минобороны обещало достроить 184 казармы для 23 тысяч контрактников до конца 2019 года. На реализацию проекта в 2018 году году было потрачено почти 1,5 млрд гривен.

В 2018 году Минобороны расторгло контракт с обществом "Рост", которое было обязалось построить казармы на военном полигоне "Широкий лан", за недобросовестное выполнение исполнителем своих услуг.