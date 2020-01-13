В Лубнах ссора между группой мужчин закончилась стрельбой. В результате двое из них были госпитализированы.

Об этом сообщается на сайте полиции Полтавской области.

"По первоначальной информации, во время конфликта двое мужчин получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в центральную районную больницу. Сообщение о травмированных, 2000 и 1976 г.р., поступило в полицию от дежурного врача 12 января около 22:00", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность стрелка - 1978 г.р. Мужчину задержали на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, у него изъяли травматическое оружие.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Полиция проводит следственные действия.

Напомним, в Одесской области мужчина из ружья стрелял по соседским детям, которые шумели под окнами.