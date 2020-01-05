Возле ночного клуба в Ровно произошла стрельба

В Ровно в ночь на 5 января произошла стрельба вблизи ночного клуба "Лагуна". Об этом сообщает полиция области.
“В 05:11 поступило сообщение о том, что на улице Соборная в областном центре вблизи развлекательного заведения неизвестный мужчина осуществляет выстрелы из пистолета”, - говорится в сообщении.
Как выяснилось, между двумя компаниями возле ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в 25-летнего ровенчанина, предварительно из травматического пистолета.
Лица, причастные к инциденту, с места происшествия уехали на легковом автомобиле. Их разыскивает полиция.
Досудебное расследование открыто по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Потерпевшего, 25-летнего ровенчанина, который получил легкие телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпустили.
Напомним, вчера в ровенской многоэтажке взорвался газовый котел.