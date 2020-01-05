Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
Facebook заблокировал пост Супрун о Бандере
Facebook заблокировал пост Супрун о Бандере
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Одесситка пригласила бывшего мужа на Новый год и забила его насмерть деревянной скалкой
Одесситка пригласила бывшего мужа на Новый год и забила его насмерть деревянной скалкой
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Возле ночного клуба в Ровно произошла стрельба

Пострадал 25-летний мужчина.

Возле ночного клуба в Ровно произошла стрельба
Возле ночного клуба в Ровно произошла стрельба
Фото: https://rivnepost.rv.ua/

В Ровно в ночь на 5 января произошла стрельба вблизи ночного клуба "Лагуна". Об этом сообщает полиция области.

“В 05:11 поступило сообщение о том, что на улице Соборная в областном центре вблизи развлекательного заведения неизвестный мужчина осуществляет выстрелы из пистолета”, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, между двумя компаниями возле ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в 25-летнего ровенчанина, предварительно из травматического пистолета. 

Лица, причастные к инциденту, с места происшествия уехали на легковом автомобиле. Их разыскивает полиция.

Досудебное расследование открыто по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Потерпевшего, 25-летнего ровенчанина, который получил легкие телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпустили.

Напомним, вчера в ровенской многоэтажке взорвался газовый котел.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также