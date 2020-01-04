Нам не должно быть все равно, в какой стране мы живем, - глава УГКЦ

Мы должны жить так, чтобы нам было не все равно, какие мы люди, и не все равно, в какой стране живем. Потому что "все равно" - значит "мне безразлично".

Об этом заявил глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), сообщает департамент информации УГКЦ.

"Украинский народ существует. Поэтому каждый, кто отрицает существование украинского народа или существование политической нации, включающей все народы, живущие в Украине, тот рпротиворечит действительности", – отметил предстоятель.

Он рассказал, что пытался отвечать на любые возможности общения с представителями новой власти. Вспомнил о встрече с группой экспертов, которые работают над гуманитарной политикой новой власти. Они попросили владыку объяснить, что такое украинская национальная идея.

Как отметил предстоятель УГКЦ, он дал ответ в трех пунктах, отталкиваясь от персоналистической философии св. папы Иоанна Павла II:

"Первый вытекает из постулата, что мы существуем. Украинский народ существует. То есть мы являемся народом, у которого есть свой язык, своя культура, своя традиция. Мы являемся народом, у которого сегодня есть свое государство. Существует как субъект, в том числе, международного права".

Второй постулат - если мы существуем, мы имеем определенные права. То есть, мы имеем право выбирать свой путь развития. У нас есть право иметь свое независимое государство. У нас есть право и обязанность его защищать, даже ценой собственной жизни. У нас есть право быть услышанными международным сообществом и быть его составной неотъемлемой частью.

Третий постулат - другие должны это право уважать. Уважать наше достоинство, нашу чувствительность, уважать путь, которым мы идем, уважать наш выбор", - сказал владыка Святослав.

Напомним, в новогоднем поздравлении президент Зеленский предложил Украине национальную идею. Однако слова Зеленского, в частности, о том, что "неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована ... нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен", вызвали неоднозначную реакцию у украинцев.