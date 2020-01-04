Пьяный турист из Харькова "заминировал" вокзал в Полтаве

Пьяный житель Харьковской области утром 4 января сообщил о "заминировании" железнодорожного вокзала в Полтаве. Об этом информирует Нацполиция.

"В полицию Полтавы позвонил аноним, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала "Полтава Южная". На место прибыли наряды полиции, сотрудники взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, врачи и другие представители правоохранительных органов. Вокзал тщательно обследовали. Взрывоопасных предметов не обнаружили", - говорится в сообщении.

В течение получаса полицейским удалось вычислить "минера". Им оказался 28-летний житель Харьковской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину сняли с поезда на железнодорожном вокзале "Полтава-Киевская".

Фигуранта доставили в отделение полиции. Ему грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в ноябре пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за "минирования" эвакуировали на станции "Полтава Киевская"