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На Донбассе произошло три обстрела, украинские военные не пострадали

Боевики открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донбассе произошло три обстрела, украинские военные не пострадали
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 3 января, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по нашим позициям вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала субботы, 4 января, российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, за 2 января в зоне боевых действий на Донбассе боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня, потерь с украинской стороны не было.

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