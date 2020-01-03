В Киеве пьяный мужчина разлил на прохожих два казана с глинтвейном
В Киеве пьяный мужчина разлил на прохожих два казана с глинтвейном
​Назад до школи: як змінюються підходи до педагогічної освіти
​Назад до школи: як змінюються підходи до педагогічної освіти
Греция, Израиль и Кипр договорились построить альтернативу "Северному потоку-2"
Греция, Израиль и Кипр договорились построить альтернативу "Северному потоку-2"
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Різниця є
Різниця є
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полиция открыла уголовное дело из-за обмеления озера Свитязь

Чиновники Госэкоинспекции не провели надлежащей оценки воздействия на водоемы.

Полиция открыла уголовное дело из-за обмеления озера Свитязь
Фото: facebook.com/ProsecutorVolynRegion

Национальная полиция открыла уголовное дело из-за неправомерных действий, которые могли привести к обмелению Щацких озер в Волынской области.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба местной прокуратуры.

"Следственное управление ГУ Нацполиции области расследует факты злоупотребления служебным положением должностными лицами органов государственной власти Волыни в интересах третьих лиц, которые могли привести к резкому падению уровня воды в Шацких озерах, в том числе одном из крупнейших озер Украины - Свитязь", - говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что что чиновники Госэкоинспекции, вопреки требованиям Закона "Об оценке воздействия на окружающую среду", не провели оценку воздействия, которое совершает на состояние озер незаконная деятельность субъектов хозяйствования.

"Одно из таких предприятий построило неподалеку искусственные водные объекты на арендованной территории площадью 230 га без соответствующих на этот документов и осуществляет из них водозабор для полива саженцев голубики на площади более 150 га. При этом Госэкоинспекция области также не обратилась с иском в суд для прекращения противоправной деятельности предприятия", - сообщили в прокуратуре.

Сведения внесены в Единый реестр по ч.2 ст. 364 УК (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, Шацкие озера - группа из более чем 30 озер в Любомльском и Шацком районах Волынской области, в междуречье рек Припять и Западный Буг. Самое большое из них - озеро Свитязь (27,5 кв. км). Это второй по размерам природный водоем в Украине и самое глубокое озеро нашей страны (58,4 м).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:

Читайте также