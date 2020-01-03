Еще один пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Мироновском районе Киевской области на дороге между селами Потик и Шандра произошла смертельная авария.

Водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, выехал на обочину и влетел в дерево. Об этом сообщили на странице областной полиции в Facebook.

Водитель и один из пассажиров погибли на месте. Еще один пассажир, 20-летний парень, госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой головы, грудной клетки и переломом ноги.

Все участники ДТП – жители села Шандры.

Обновлено 12:04. В Facebook на странице ГУ ГосЧС в Киеве сообщили, что один из погибших – пожарный-спасатель 4-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГосЧС в Киеве, сержант службы гражданского запаса Николай Тунеев.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Напомним, 1 января под Киевом пьяный парень без прав устроил смертельное ДТП и пытался это скрыть. Тело погибшей девушки нашли в 100 метрах от места ДТП.