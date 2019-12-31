В Харькове электричка насмерть сбила мужчину

Движение приостанавливалось на два часа.

В Харькове на железнодорожной станции Липовая Роща электричка сообщением Харьков-Лозовая сбила насмерть 51-летнего жителя города Дергачи.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на полицию области.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в 10:50.

"Предварительно установлено, что мужчина появился перед поездом внезапно. Для остановки поезда машинист применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось... От полученных травм пострадавший погиб", - говорится в сообщении.

В связи с ДТП движение транспорта было приостановлено на два часа.

Информация внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции.Решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в ноябре в Киеве пассажир выпал из окна движущейся электрички и погиб.