​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
Ненужная передышка
Ненужная передышка
​Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой
​Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой
В Новую таможню не попали 500 "одиозных" работников ГФС, - Нефьодов
В Новую таможню не попали 500 "одиозных" работников ГФС, - Нефьодов
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию
В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Харькове электричка насмерть сбила мужчину

Движение приостанавливалось на два часа.

В Харькове электричка насмерть сбила мужчину
Архивное фото
Фото: http://www.volynpost.com

В Харькове на железнодорожной станции Липовая Роща электричка сообщением Харьков-Лозовая сбила насмерть 51-летнего жителя города Дергачи.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на полицию области.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в 10:50.

"Предварительно установлено, что мужчина появился перед поездом внезапно. Для остановки поезда машинист применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось... От полученных травм пострадавший погиб", - говорится в сообщении.

В связи с ДТП движение транспорта было приостановлено на два часа.

Информация внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции.Решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в ноябре в Киеве пассажир выпал из окна движущейся электрички и погиб.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также