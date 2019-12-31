Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию
В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет (обновлено)
Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет (обновлено)
​Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой
​Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Новую таможню не попали 500 "одиозных" работников ГФС, - Нефьодов
В Новую таможню не попали 500 "одиозных" работников ГФС, - Нефьодов
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киеве на Новый год изменится движение транспорта

Метро будет работать на три час больше, но станцию "Золотые ворота" могут закрыть. 

В Киеве на Новый год изменится движение транспорта
Фото: Макс Требухов

В Киеве 31 декабря и 1 января запретят движение на Владимирском проезде и улице Владимирской. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Запрет будет действовать с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января и с 14:00 до 22:00 1 января.

В новогоднюю ночь будут дольше работать автобусы, троллейбусы и трамваи. До 5 утра 1 января в режиме маршрутного такси будут курсировать автобусы № 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях с 19:30 31 декабря по 2:00 1 января, а также с 13:30 до 20:00 1 января и с 10:30 до 14:00 7 января движение троллейбусов № 6, 16, 18 будет совершаться по такому маршруту:

  • №6 будет ездить от Минского массива до метро "Лукьяновская";
  • №16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
  • №18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Помимо этого, в новогоднюю ночь на три часа больше будет работать метро, однако 31 декабря, 1 и 7 января возможно закрытие на вход пассажиров на станции "Золотые ворота". Фуникулер будет работать круглосуточно.

Напомним, по данным опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, большинство украинцев (67%) намерены оставаться в новогоднюю ночь дома.

Еще 16,5% украинцев встретят Новый год в гостях, 6,3% - еще не решили, 3,4% украинцев будут праздновать в одиночестве, перед телевизором. Чуть меньше – 2,6% опрошенных – в публичном заведении.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также