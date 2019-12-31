В Киеве на Новый год изменится движение транспорта

Метро будет работать на три час больше, но станцию "Золотые ворота" могут закрыть.

В Киеве 31 декабря и 1 января запретят движение на Владимирском проезде и улице Владимирской. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Запрет будет действовать с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января и с 14:00 до 22:00 1 января.

В новогоднюю ночь будут дольше работать автобусы, троллейбусы и трамваи. До 5 утра 1 января в режиме маршрутного такси будут курсировать автобусы № 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях с 19:30 31 декабря по 2:00 1 января, а также с 13:30 до 20:00 1 января и с 10:30 до 14:00 7 января движение троллейбусов № 6, 16, 18 будет совершаться по такому маршруту:

№6 будет ездить от Минского массива до метро "Лукьяновская";

№16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

№18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Помимо этого, в новогоднюю ночь на три часа больше будет работать метро, однако 31 декабря, 1 и 7 января возможно закрытие на вход пассажиров на станции "Золотые ворота". Фуникулер будет работать круглосуточно.

Напомним, по данным опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, большинство украинцев (67%) намерены оставаться в новогоднюю ночь дома.

Еще 16,5% украинцев встретят Новый год в гостях, 6,3% - еще не решили, 3,4% украинцев будут праздновать в одиночестве, перед телевизором. Чуть меньше – 2,6% опрошенных – в публичном заведении.