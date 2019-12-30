В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО
Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Черниговской области ребенок поджег дом, играя со спичками

Его родители в это время тоже находились дома, но не следили за ним. 

В Черниговской области ребенок поджег дом, играя со спичками
Фото: cn.dsns.gov.ua

В Черниговской области в селе Плиски 29 декабря из-за игр 8-летнего мальчика со спичками загорелся дом в частном секторе.

Он играл с ними на веранде, где стояли канистры с бензином. Родители в это время находились дома, но не следили за ним, сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Черниговской области.

Фото: cn.dsns.gov.ua

"К счастью, ребенок не пострадал. Пламя повредило перекрытия на площади 25 кв. м и внутреннюю облицовку стен на площади 15 кв.м", – уточнили спасатели.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Напомним, в начале декабря в Харьковской области в селе Соболевка 9-летний мальчик совершил пять поджогов нежилых зданий на территории частных домовладений. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также