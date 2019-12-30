В Черниговской области ребенок поджег дом, играя со спичками

Его родители в это время тоже находились дома, но не следили за ним.

В Черниговской области в селе Плиски 29 декабря из-за игр 8-летнего мальчика со спичками загорелся дом в частном секторе.

Он играл с ними на веранде, где стояли канистры с бензином. Родители в это время находились дома, но не следили за ним, сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Черниговской области.

Фото: cn.dsns.gov.ua

"К счастью, ребенок не пострадал. Пламя повредило перекрытия на площади 25 кв. м и внутреннюю облицовку стен на площади 15 кв.м", – уточнили спасатели.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Напомним, в начале декабря в Харьковской области в селе Соболевка 9-летний мальчик совершил пять поджогов нежилых зданий на территории частных домовладений.