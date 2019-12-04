В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе

В Харьковской области в селе Соболевка Купянского района 9-летний мальчик совершил пять поджогов нежилых зданий на территории частных домовладений. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

"В течение двух недель на территории села Соболевка Купянского района произошло пять пожаров в хозяйственных постройках на территории частных домовладений", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что к совершению правонарушений причастен 9-летний житель этого села. Как выяснилось, ребенок находится на учете у врача-невропатолога.

Полицейские составили в отношении матери ребенка админпротокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и направили его для дальнейшего рассмотрения в суд.

Для принятия дополнительных мер воспитательного характера, оказания помощи специалистами - информация направлена в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и учебного заведения.

Напомним, в трех районах Киева в ночь на 14 ноября неизвестные подожгли магазины "Молоко от фермера". Первое возгорание произошло в Днепровском районе на ул. Бучмы.

Возгорание произошло после того, как трое неизвестных облили магазин керосином и подожгли. Спустя несколько минут после этого пожар начался в магазине "Молоко от фермера" на ул. Елены Телиги. Охранникам удалось затушить огонь еще до прибытия пожарных.

Третье, самое сильное возгорание произошло на Петропавловской Борщаговке. С магазина огонь перешел на соседние МАФы, в результате почти полностью сгорели десять торговых точек.