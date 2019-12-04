Кабмин запустил пилотный проект для создания цифрового ID граждан

Эти данные будут использованы для обеспечения Всеукраинской переписи населения.

Правительство запустило пилотный проект для создания цифрового ID граждан Украины - верификацию пользователей электронных реестров.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Прмьер-министр Алексей Гончарук отметил, что в течение следующих шести месяцев будут проверены состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности путем сопоставления данных различных реестров между собой.

Цифровое ID гражданина также позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирования уникальной записи.

"Эти верифицированы данные будут использованы для обеспечения Всеукраинской переписи населения. Плюс это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных выплат", - отметил Гончарук.

Напомним, в ночь на 1 декабря в Украине стартовала пробная перепись населения. Госслужба статистики обнародовала подробную видео инструкцию по прохождению переписи в интернете.