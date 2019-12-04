Кабмин назначил замминистра здравоохранения Дмитрия Коваля

Кабинет Министров назначил Дмитрия Коваля на должность заместителя министра здравоохранения. Об этом сообщил нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко у себя на фейсбуке.

Ранее Коваль работал в проектном офисе реформ Минздрава, а также занимал должность исполнительного директора Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины.

Напомним, 20 ноября Кабмин уволил заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука. В комментарии LB.ua он рассказал, что у него возникли существенные разногласия с министром и ее командой по теме трансформации системы здравоохранения в целом и системы трансплантации в частности.

Перед его увольнением в министерстве здравоохранения возник скандал, в ходе которого стало известно, что Загрийчук предлагал двум руководителям директоратов, которые были наняты при Ульяне Супрун, написать заявления об увольнении по собственному желанию.