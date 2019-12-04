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Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном

Они дали совместную пресс-конференцию. 

Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном
Фото: Скриншот

В Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Политик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и принял участие в совместной пресс-конференции.

"Мы надеемся на укрепление наших отношений, особенно в инвестициях. Экспорт Украины достиг рекордных показателей", - отметил Лёвен. 

Премьер-министр подчеркнул, что раскрыть потенциал сотрудничества между странами можно будет при условиях усилий Украины в установлении верховенства права, борьбы с коррупцией и регулирования влияния олигархата. 

Он также прокомментировал конфликт между РФ и Украиной и отметил, что теперь пришла очередь России выполнять свои обязательства. Он подчеркнул, что Швеция будет настаивать на продлении санкций до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию. 

Зеленский в свою очередь назвал Швецию одним из самых больших торговых партнеров Украины в Северной Европе и важным инвестиционный партнером.

"В Украине открываются новые возможности для инвестиций, и к нам приходят известные на весь мир шведские бренды, как H&M и ІКЕА", - подметил глава государства. 

Напомним,  Швеция ежегодно выделяет около 240 млн шведских крон (примерно 25 млн долл. США) на поддержку процесса реформ в Украине. Шведская поддержка ориентирована на укрепление демократии и эффективное государственное управление, права человека, гендерное равенство, окружающую среду и энергоэффективность, а также имплементацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

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