Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского

Верховная Рада одобрила закон о верификации пенсий и других государственных выплат с предложениями президента Владимира Зеленского.

За принятие законопроекта №1231 в целом с предложениями Зеленского проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226.

Под верификацию госвыплат попадают пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Задачами органа по верификации и мониторингу госвыплат является осуществление верификации достоверности информации, представленной реципиентами (получателями) при назначении, начислении и/или осуществлении госвыплат; обеспечение функционирования информационно-аналитической платформы электронной верификации и мониторинга и обеспечения защиты информации, содержащейся в этой платформе; проведение мониторинга госвыплат по каждому реципиенту; предоставление органам, осуществляющим госвыплаты, рекомендаций по результатам проведения верификации выплат; проведение анализа учета предоставленных рекомендаций органами, осуществляющими госвыплаты.

При этом, верификация госвыплат осуществляется без участия чиновника на основе мониторинга баз данных.

Порядок осуществления верификации и мониторинга госвыплат устанавливается Кабинетом министров.

При этом орган по верификации уполномочен пользоваться Национальной системой конфиденциальной связи и другими техническими средствами.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, 7 ноября Зеленский ветировал закон "Слуги народа" о верификации соцвыплат, автором которого был глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Напомним, процесс верификации соцвыплат начался еще в декабре 2015 года, когда Минфину дали допуск к банковской тайне, но без особого успеха из-за конфликта между министерствами и проблем с разрозненностью государственных реестров.

В 2018 году Конституционный суд временно запретил Минфину собирать персональные данные при верификации соцвыплат, в связи с чем пришлось менять редакцию одного из пунктов Бюджетного кодекса.