Депутаты открыли США доступ к информации о счетах американских граждан в Украине

Верховная Рада на вечернем пленарном заседании во вторник приняла два законопроекта, необходимые для имплементации соглашения со США по улучшению выполнения налоговых правил и применения положений американского закона "О налоговых требованиях к иностранным счетов" (FATCA).

За законопроект №2103 и №2102 проголосовали во втором чтении 303 и 302 депутата.

Первый закон вносит поправки в закон о банках и банковской деятельности в части порядка раскрытия банковской тайны, сообщает пресс-служба Минфина. Второй - связанные изменения в Налоговый кодекс.

После подписания законопроектов президентом, Государственная налоговая служба сможет в автоматическом режиме предоставлять информацию налоговой службе Соединенных Штатов Америки о счетах, открытых налогоплательщиками США в украинских финансовых учреждениях.

Пока что соглашение будет действовать в режиме одностороннего обмена и касаться только американских налогоплательщиков. В будущем Украина рассчитывает тоже получить возможность получать аналогичные данные о своих налогоплательщиков, имеющих счета в американских финансовых учреждениях.

Благодаря законопроектам Украина также сможет обмениваться информацией в рамках международных договоров, в том числе Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах от 29 октября 2014 года (Multilateral CompetentAuthority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information), к которому Украина планирует присоединиться в ближайшее время.

Закон FATCA был принят в США в 2010 году и направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов американскими гражданами и резидентами. Этим законом устанавливается обязанность финансовых учреждений иностранных государств отчитываться о финансовых счетах налогоплательщиков США или их фирмами. Отказ был чреват финансовыми штрафами.

Украина присоединилась к FATCA в феврале 2017 года, когда было подписано межправительственное соглашение. Верховная Рада ратифицировала его в ноябре 2019 года.