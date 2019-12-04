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​Кабмин разрешил эксперимент с частными локомотивами на железной дороге

Власти анонсировали отмену монополии УЗ на тягу.

​Кабмин разрешил эксперимент с частными локомотивами на железной дороге
Фото: sannews.com.ua

Кабинет министров в среду принял постановление о проведении пилотного проекта по допуску частных локомотивов на отдельные участки железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, которому предстоит определить условия проведения эксперимента, участки железной дороги и участников пилотного проекта.

"Допуск частной тяги позволит частично решить вопрос дефицита тягового подвижного состава Укрзализныци и протестировать функционирование рынка железнодорожных перевозок в условиях работы нескольких перевозчиков, отработать технические и технологические особенности реализации доступа к железнодорожной инфраструктуре, исследовать вопросы организации безопасности движения при эксплуатации частных поездных формирований на железнодорожной сети общего пользования", - прокомментировал решение правительства министр Владислав Криклий.

Результаты эксперимента лягут в основу новых подзаконных актов.

Министерство отмечает, что сейчас перевозки грузов осуществляются "Укрзализныцей", которая не справляется со спросом из-за дефицита магистральных тепловозов и электровозов.

Напомним, что глава правления УЗ Евгений Кравцов осенью 2018 года в интервью "Лиге" говорил, что частная тяга - это прямой путь к банкротству компании. По его словам, сейчас убытки от пассажирских перевозок "Укрзализныця" компенсирует доходами от перевозки грузов. 

Частные перевозчики заберут ключевой источник доходов УЗ, при этом все расходы останутся.

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